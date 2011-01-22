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Spor

KANARYA İYİ BAŞLADI ANTALYA (A.A)

22 Ocak 2011 23:24

-KANARYA İYİ BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 1-0 yendi.  48. dakikada Erkan Sekman'ın sağ kanattan sert ortasında, Yobo'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından kornere çıktı.  49. dakikada Tita'nın ara pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Uğur'un vuruşunda, top auta çıktı.  58. dakikada Lugano'nun geri pasında kaleci Volkan topu elinle alınca hakem çift vuruş kararı verdi. Çift vuruşta topun başına geçen Tita'nın pasında Necati'nin kötü vuruşunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.  69. dakikada Alex'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Topuz'un sert vuruşu sonuçsuz kaldı.  89. dakikada Tita'nın ortasında ceza sahası içerisinde karambolde kalan meşin yuvarlağa Ali Turan'ın vuruşunda, kaleci Volkan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 90. dakikada Sedat'ın sert ortasında Necati'nin vuruşunda, top kaleci Volkan'da kaldı.  Aynı dakika içinde Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç'la karşı karşıya kalan Alex'in vuruşunda top kaleci Ömer'de kaldı.  Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından hakeme yönelik itirazlarda bulunan Erkan Sekman, kırmızı kartla cezalandırıldı.   Stat: Mardan Antalyaspor Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Ekrem Kan xxx, Serkan Akarca xxx Medical Park Antalyaspor: Ömer xx, Erkan xx, Ali Turan xx, Deniz x, Yenal x (Dk. 79 İlkem x), Sedat x, Uğur x, İbrahim x (Dk. 79 Kenan x), Tita x, Mehmet x (Dk. 78 Djiehoua x), Necati x  Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan xx, Lugano xx, Yobo xx, Dos Santos x, Selçuk x, Emre xx, Mehmet Topuz x, Alex xxx (Dk. 90 Gökay ?), Niang x (Dk. 76 Dia x), Semih x (Dk. 62 Özer Hurmacı x) Sarı Kartlar: Dk. 66 Erkan, Dk 67 İbrahim (Medical Park Antalyaspor), Dk. 76 Mehmet Topuz, Dk 89 Özer Hurmacı (Fenerbahçe) Kırmızı Kart: Erkan Sekman (Karşılaşma tamamlandıktan sonra) (Medical Park Antalyaspor) Gol: Dk. 41 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

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