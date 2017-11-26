Kanarya Adaları’nda gece klübü çöktü, 22 kişi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Kanarya Adaları’ndan biri olan Tenerif’te bir gece klübünün zemininin çökmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Bazı yerel basın kaynaklarına göre ise yaralılar 59 kişiyi buldu. Yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıkladı.

İspanyol adasının güney batısındaki Adeje adlı eğlence mekanında gerçekleşen olayda, acil müdahale ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yapılan açıklamada zeminin çökmesi sonucu birçok kişinin yaklaşık bir kat yükseklikten zemin kata düştüğü belirtildi.

Klübün zemininde 4 metrekarelik bir alanın çökmesi sonucu birçok insanın bacak ve kollarında kırıklar ve morluklar meydana geldi.

Yaralılar arasında Tenerif’te turist olarak bulunan iki Fransız, bir Belçika ve bir Romanya vatandaşı olduğu belirtildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Acil müdahale ekiplerinden bir sözcünün yaptığı açıklamada “Yaralıların hiçbirinde hayati tehlike bulunmuyor” denildi.



Görüntü dökümü:

- İlk yardım ekiplerinin gece klübünün dışında yaralılara müdahale ederken kaydedilmiş YouTube görüntüleri