Kanarya Adaları'nda seks alarmı; çevreye atılan prezervatifler doğaya zarar veriyor

Kumsalda seks yapmanın çevreye bilinenden daha çok zarar veriyor olabileceği ifade edildi.

Conversation.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre Maspalomas Kumulları, çevreye atılan prezervatif ve sigara izmaritleri nedeniyle zarar görüyor.

Turistler arasında popüler olduğu bilinen 300 noktada yapılan incelemelerde 10 bitki türünün zarar gördüğü görüldü.

Araştırma sonucunda 5 bin 800 metre karelik alanın insanlar sebebiyle şekil değiştirdiği tespit edildi. Bölgelerdeki bitkilerin insanların fiziksel hareketleri nedeniyle çiğnendiği de görüldü.

Conversation, turistler arasında seks için daha az popüler olan bölgelerin daha yeşil olduğunu gördüklerini aktardı.