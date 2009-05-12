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Yaşam

Kanalizasyondan tarih çıktı

Aydın'da kanalizasyon kazısı sırasında ortaya çıkarılan aslan heykelinin, yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğu bildirdi

12 Mayıs 2009 03:00

Aydın Müze Müdürü Emin Yener, Sultanhisar ilçesinde kanalizasyon kazısı sırasında ortaya çıkarılan aslan heykelinin, yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğunu bildirdi.

Yener, yaptığı açıklamada, Beş Eylül Mahallesi Arap Dede Çeşmesi yakınındaki kanalizasyon kazısında bulunan aslan heykelini incelediklerini belirtti. Eserin Aydın Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Yener, "Çıkarıldığı alanda uzman arkadaşlarımızla yaptığımız çevre araştırmalarında aslan heykelinin yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğunu belirledik" dedi.

Sultanhisar ilçesinde belediyenin kanalizasyon işini ihaleye verdiği şirketin kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada başı olmayan aslan heykeli bulmuştu. (AA)

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