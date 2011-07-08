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Kanalizasyondan tarih çıktı!..

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş oda mezar bulundu...

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş oda mezar bulundu. 

Tarsus Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekiplerinin Kemal Paşa Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki altyapı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait kayaya oyulmuş mezar bulundu. 

Belediye çalışanları durumu hemen Tarsus Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. 

Müze yetkilileri, yaptıkları ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarın kayaya oyulmuş oda mezarı olduğunu tespit etti. 

Mezarın müze uzmanlarınca incelendiğini ve kurtarma kazısı gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, M.S. 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen mezarın oda şeklinde olduğunu bildirdi. 


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