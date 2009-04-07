Kanalizasyondaki dehşet

Aşığını kocasıyla bir olup öldürdü. Ceset 17 ay sonra kanalizasyonda bulundu. Karı-koca ile suç ortakları olduğu iddia edilen bir arkadaşları cinayetten tutuklandı.



Ankara’da 3 Nisan’da bir apartmana ait kanalizasyonun tıkanması üzerine yapılan kontrolde çürümüş bir ceset bulundu. Dedektifler, çürüyen cesedin ayağındaki siyah spor ayakkabılardan yola çıkarak, son iki yılın kayıp listesini tek tek kontrol ettiler. Sonunda ayakkabıların 17 ay önce kaybolan kapıcı Cafer Akgüneş’e (37) ait olduğu belirlendi.



Dedektifler, bir gün içinde cinayeti işlediği iddia edilen karşı apartmanın kapıcısı Lütfi S. (32), eşi Temam S. (25) ve Zeynel Ç.’yi (39) gözaltına aldı.



İddiaya göre Cafer Akgüneş, evli olan Temam S. ile yasak aşk yaşıyordu. Temam S., Akgüneş’in bir başka kadınla ilgilendiğini öğrenince çılgına döndü. Kocasına, Akgüneş’in kendisini rahatsız ettiğini söyledi, diğer kadının sevgilisine de Akgüneş’in ilişkisini anlattı. Bu gelişmelerin ardından üçlü, Akgüneş'i öldürmek için plan yaptı.



Lütfi S., Cafer Akgüneş’i eşi Temam S. ile yatak odasında yakaladığını ve diğer kapıcı arkadaşı Zeynel Ç. ile beraber sopalarla başına vurduklarını, bu sırada "taciz ve tehditle ilişkiye zorlandığını ileri süren Temam S.’nin de Akgüneş’in başına tavayla" vurduğunu anlattı.

Lütfi S., "Kemerimle boğup öldüğüne emin oluncaya kadar sıktım. Cesedi, kanalizasyona attık" dedi.



Üç şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

