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Yaşam

Kanalizasyonda bulunan kemikler 7 yıl önce kaybolan Çiğdem Kasımoğlu'na mi ait?

Kayıp olan Çiğdem Kasımoğlu'nun da yakınlarından alınan DNA örnekleri alınarak kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesine çalışılacağı belirtildi

23 Ağustos 2016 20:52

Artvin'in Hopa ilçesinde kanalizasyonda temizlik çalışması sırasında kemik parçaları ile yanında bir çanta bulundu. Çantadan çıkan eşyalardan kemiklerin 2009 yılında amcasına gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Çiğdem Kasımoğlu'na ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Belediye işçileri Orta Hopa Mahallesi'ndeki temizlik çalışması sırasında kanalizasyon içinde kemik parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kanalizasyon girişinde arama yaptı. 

Kemik parçalarının yanında bulunan çantadaki bazı eşyalardan yola çıkan polis, kemiklerin 7 yıl önce amcasına gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Çiğdem Kasımoğlu'na ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Çiğdem Kasımoğlu

Savcının incelemesinin ardından kemik parçaları Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp olan Çiğdem Kasımoğlu'nun da yakınlarından alınan DNA örnekleri alınarak kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesine çalışılacağı belirtildi.

 

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