Kanalizasyonda bir küp altın

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Sürekli Köyü'nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında Osmanlı dönemine ait bir küp altın bulundu. Olayın duyulmasının ardından Sürekli Köyü, meraklıların akınına uğradı.

Kanalizasyondan altın çıktı

Mardin'in Kızıltepe ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan, Kızıltepe'den 25 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Sürekli Köyü'nde, Mardin İl Özel İdaresi ve Kızıltepe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında Osmanlı dönemine ait altınlar bulundu. Kepçe ile yapılan kazı sırasında iki metre derinlikte, bir küp altın bulundu. İşçilerin Jandarmaya haber vermesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler köye gelerek, tedbir aldı. Jandarma, köye ve özellikle altınların bulunduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olayı duyan meraklı yüzlerce kişi Sürekli Köyü'ne akın etti.

Sayısı konusunda henüz bir açıklamanın yapılmayan altınlar ve küpün incelenmesi için Mardin Müzesi'nde görevli arkeologlar köye çağrıldı. Alınan karar üzerine altınların bulunduğu alandaki kanalizasyon kazısı ikinci bir emre kadar durdurulurken, yeni bulgulara raslanma ihtimaline karşı, altınların bulunduğu alandaki kazıların genişletilmesi kararlaştırıldı. Güvenlik bantlarıyla çevrelenen olay yerinde, Kızıltepe Kaymakamlığı'nın kazının yapılacağı alanı tel örgü ile kapatmaya hazırlandığı öğrenildi.