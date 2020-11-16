Kanalizasyonda 2 bin 300 yıllık büst bulundu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kanalizasyon iyileştirmesi yapıldığı sırada Antik Yunan tanrısı Hermes'e ait bir büst ortaya çıktı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, antik Atina'da birçok sokağın işareti olarak kullanılan birçok büstlerden biri olduğu belirtilen bir Hermes büstünün bulunduğunu açıkladı.

Cuma günü bulunan ve yaklaşık olarak M.Ö 300 yılına ait olduğu sanılan büstün iyi durumda olduğu ifade edildi.

MÖ beşinci yüzyılın ikinci yarısında (MÖ 450-400) eserler veren ve eserlerinin ince detaylara yer vermesiyle tanınan Yunan heykeltıraş Alcamenes tarafından yapıldığı düşünülen heykel hakkında yapılan açıklamada, "MÖ 4. yüzyıl sonlarına veya MÖ 3. yüzyıl başlarına ait orijinal sanat eserinin" iyi durumda olduğu belirtildi.

Zeus’un habercisi

Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak bilinmektedir. Bu kurnaz tanrının Roma mitolojisindeki karşılığı Merkür’dür. 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus’un habercisi olarak görev yapar. Ticaret yapanlara kılavuzluk etmek ve dünyanın neresinde olursa olsun yolcuların özgür hakkını korumak gibi görevleri de vardır. Önemli görevlerinden biri de ölenleri ruhlarını yer altı ülkesine götürmektir.