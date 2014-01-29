Kanalizasyon kazısında tarihi mozaik bulundu

İznik'te kanalizasyon kazısı yapan ekipler "insan yüzü figürlü" taban mozaiği bulundu. Koruma altına alınan mozaiğin çevresi genişletilecek ve büyüklüğü ile bir eve mi yoksa mabede mi ait olduğu belirlenecek.

Beyler Mahallesi Afyon Sultan Sokağı'nda kanalizasyon kazısı yapan ekipler, iki metre derinlikte bir cisme rastladı. Bunun bir tarihi eser olduğunu fark eden görevliler, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerin haber verdi.

Müze yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemede, Doğu Roma döneminden kaldığı sanılan cismin, insan yüzü figürlü taban mozaiği olduğu tespit edildi.

Polis ile müze ekipleri tarafından koruma altına alınan mozaiği çevresinde genişletme çalışması yapılacağı ve böylece hem büyüklüğünün hem de bir eve mi yoksa mabede mi ait olduğunun belirleneceği öğrenildi.