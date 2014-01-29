T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kanalizasyon kazısında tarihi mozaik bulundu

İznik'te kanalizasyon kazısı yapılırken Doğu Roma döneminden kaldığı tahmin edilen "insan yüzü figürlü" taban mozaiği açığa çıktı

29 Ocak 2014 20:31

İznik'te kanalizasyon kazısı yapan ekipler "insan yüzü figürlü" taban mozaiği bulundu. Koruma altına alınan mozaiğin çevresi genişletilecek ve büyüklüğü ile bir eve mi yoksa mabede mi ait olduğu belirlenecek.

Beyler Mahallesi Afyon Sultan Sokağı'nda kanalizasyon kazısı yapan ekipler, iki metre derinlikte bir cisme rastladı. Bunun bir tarihi eser olduğunu fark eden görevliler, İznik Müze Müdürlüğü yetkililerin haber verdi.

Müze yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemede, Doğu Roma döneminden kaldığı sanılan cismin, insan yüzü figürlü taban mozaiği olduğu tespit edildi.

Polis ile müze ekipleri tarafından koruma altına alınan mozaiği çevresinde genişletme çalışması yapılacağı ve böylece hem büyüklüğünün hem de bir eve mi yoksa mabede mi ait olduğunun belirleneceği öğrenildi.

ETİKETLER

mozaikkanalizasyonizmitkazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24