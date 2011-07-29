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Yaşam

KANALİZASYON KAZISINDA TARİH FIŞKIRDI MUĞLA (A.A)

29 Temmuz 2011 16:29

-KANALİZASYON KAZISINDA TARİH FIŞKIRDI MUĞLA (A.A) - 29.07.2011 - Muğla'nın Kötekli Mahallesinde, belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, 1500 yıllık olduğu tahmin edilen Bizans Dönemine ait mezarlar bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında, Bizans Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 14 adet mezar ortaya çıktı. Mezarların 1500 yıllık olduğunun tahmin edildiğini bildiren yetkililer, alanda altyapı çalışmalarının durdurulduğunu, kurtarma kazılarının başlatıldığını belirtti. Bölgede mezarlardan çıkarılan kemikler Muğla Müzesine getirildi. Kemiklerin müzede Antropologlar tarafından incelendikten sonra hazırlanan raporla Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulacağı öğrenildi. Yetkililer, kazı yapılan bölgede başka tarihi eserlerin bulunabileceğini kaydetti. Öte yandan bölgede Muğla Müze Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi ve Muğla Belediyesi ekipleri ortak çalışma yürütüyor.

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