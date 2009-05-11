Kanalizasyon çalışmasında tarihi eser bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kanalizasyon kazısı sırasında 2,5 metre uzunluğunda 500 kilogram ağırlığında aslan heykeli bulundu.



Sultanhisar Kaymakamı Orhan Mardinli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultanhisar Beş Eylül Mahallesi Arap Dede Çeşmesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yürüten firmanın, toprak yüzeyinin 15 santimetre altında, 2,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığında ve 80x80 ebadında başı olmayan bir aslan heykelini ortaya çıkardığını söyledi.



Mardinli, bulunan eserin Sultanhisar'ın tarihi eser yönünden ne kadar zengin olduğunu gösterdiğini belirtti.



Kazı yapılan bölgenin Nysa Antik Kenti'ne yakın olduğunu ifade eden Mardinli, şu bilgiyi verdi:



"Aydın'da kayda değer birçok tarihi eser Sultanhisar ve beldelerinde bulunmaktadır. Aydın İl Kültür Müdürü ve müze yetkililerine, bulunan aslan heykeli hakkında bilgi verdim. Çıkan eserle ilgili araştırma ve inceleme yapılacak. Aslan heykelinin çıktığı alana Belediye Başkanı Ertegün Ünal ile giderek çalışmalar hakkında bilgi aldım. Bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, çalışmayı genişlettik."



Sultanhisar Belediye Başkanı Ertegün Ünal da heykelin bulunmasının kendilerini şaşırtmadığını, tarihi zenginliklerle dolu bir ilçede yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bizim tek üzüntümüz burada bir açık hava müzesinin bulunmaması. Müze için arazimiz var. Aslan heykeliyle ilgili bilgiyi Aydın Kültür Müdürlüğüne ilettik. Yetkililer geldiğinde Müzeler Genel Müdürlüğü ile de konuşarak ilçemizden çıkan eserlerin, burada sergilenmesini istiyoruz. Müze çalışmasına bundan sonra hız vereceğiz. Sultanhisar'da toprak altında daha birçok tarihi ve kültürel miras var. Yetkililerin yapacağı inceleme sonucu aslan heykelinin hangi döneme ait olduğunu öğreneceğiz."

