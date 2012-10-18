Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Adana'da taşeron firmanın yürüttüğü kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 2 çocuk babası işçi Emin Gildir hayatını kaybetti.
Adana'da PTT Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Emin Gildir adlı işçi hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Gildir'in bedenine altı saat süren bir çalışma sonunda ulaşıldığı bildirildi.
Yurt Mahallesi'nde meydana gelen göçükte çukura dolan suyun vidanjörle çekilmesinin ardından kepçe yardımıyla toprak ve asfalt kazıldı.
Kanalizasyon işini üstlenen taşeron firmada 2 ay önce işe başladığı belirtilen Gildir'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. (imctv)