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Kanalete düşen yavru köpeği kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mesut Sertdöğücü (57), içinde bir miktar su bulunan kanalete düşen yavru köpeği fark edip, kurtardı

20 Haziran 2018 12:28

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mesut Sertdöğücü (57), içinde bir miktar su bulunan kanalete düşen yavru köpeği fark edip, kurtardı.
Turgutlu\'da, çiftçi Mesut Sertdöğücü, ailesi ve tarım işçileriyle birlikte erik toplamak için Urganlı Mahallesi\'ndeki bahçesine gitti. Sertdöğücü, işçilere su almak için yeğeni Onuralp Sertdöğücü ile birlikte mahalle merkezine geri dönerken, Çayaltı mevkiinde köpek sesi duydu. Mesut Sertdöğücü, kanalete düşen yavru köpeği görüp, kurtardı. Yavru köpekle ilgilenen Sertdöğücü, yanlarında bulunan yiyecekleri vererek, besledi. Temizliğini yaptıkları yavru köpeği, ardından doğal ortamına saldı.
Mesut Sertdöğücü, \"Erik toplamak için işçileri Urganlı\'daki tarlamıza götürdük. Su almak için mahalle merkezine geri dönerken, kanaletin içinde bir yavru köpeğin olduğunu gördük. Onu kurtarıp besledikten sonra doğaya saldık\" dedi.

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