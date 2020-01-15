Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2011’de çılgın proje olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi’nin hocalarından toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Kanal İstanbul hakkında bir çalışma hazırladı. Çalışmada, betonlaşacak alan Durusu Gölü doğusu 9 bin, Sazlıdere Barajı çevresi 25 bin 100 ve Küçükçekmece gölü çevresi 4 bin 400 olmak üzere toplam 38 bin 500 hektar olarak hesaplandı. Çalışmaya “Kanalda bir gaz tankeri yanarsa çevresindeki insanlar da yanar” notu düşüldü.

Cumhuriyet Hazal Ocak'ın haberine göre “İstanbul Kanalı ve İstanbul Havaalanı’nın inşaat alanı ile çevresindeki arazide yerleşim, orman, otlak, tarım alanları ve üretime etkileri” başlıklı çalışmada yer alana verilere göre alanın yüzde 59’u özel mülk. Güzergâh boyunca TOKi’nin 342 hektar, Emlak Konut’un ise 50 hektar arazisi var. Proje için toplam 38 bin 500 hektar alan betonlaşacak."Göç etmek zorunda kalacaklar"