Kanal İstanbul'un çevreye etkisi ne olacak?

BBC Türkçe'nin hazırladığı Kanal İstanbul'la ilgili video serisinde bu hafta projenin çevreye olası etkileri ele alınıyor.

Videoda proje; tatlı su kaynakları, Marmara denizi, yeşil alanlar, hafriyat sorunu, yeni şehir alanları, deprem, iklim ve yaban hayat gibi alt başlıklar üzerinden inceleniyor.

Videoda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu'nun görüşlerine de yer veriliyor.

Ayrıca projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu da ayrıntılı olarak inceleniyor.

Serinin ilk bölümünde genel hatlarıyla Kanal İstanbul projesinin ne olduğu aktarılmıştı.

Birinci bölümü izlemek için tıklayın

Önümüzdeki bölümlerde proje, ekonomi ve uluslararası hukuk gibi başlıklar üzerinden el alınacak.

Haber-Video: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı

Grafik tasarım: Mesut Ersöz