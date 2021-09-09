Kanal İstanbul'un güzergâhındaki ikinci konut ihalesinin detayları ortaya çıktı: 1 milyon metrekareden fazla alana yüzlerce konut!

TOKİ’nin, Kanal İstanbul’un güzergâhında ihalesine çıktığı konut projesinin ikinci etabının detayları belli oldu. Sazlıbosna bölgesindeki proje kapsamında, toplam bir milyon metrekareden fazla “tarla” ve “ham toprak” alanına yüzlerce konut yapılacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; TOKİ’nin ilan yayımlamadığı “Arnavutköy İlçesi 2. Etap 485 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adındaki ikinci etap için çıkılan ihalenin ayrıntıları ortaya çıktı.

TOKİ'nin ihaleye çıktığının gündeme gelmesinin ardından ihale bilgileri resmi siteye yüklendi. Buna göre ihale 7 Ekim’de yapılacak. Yer tesliminin ardından işin 600 gün sürmesi planlanıyor. İhale dosyasında yer alan 2. etabı kapsayan “zemin ve temel etüdü veri raporu”na göre birinci etapla birlikte 1 milyon metrekareyi geçen tarla ve ham toprak alanına yüzlerce konut yapılması öngörülüyor. Kayıtlardan bakıldığında alanın yapılması planlanan kanal manzaralı olduğu görülüyor.

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