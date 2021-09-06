CHP’li Ataman: TOKİ, Kanal İstanbul projesi ihalesi tamamlanmadan, arsa tapusu daha alınmamış yer için ihaleye çıktı!

Tartışmalı Kanal İstanbul projesine ilişkin itirazlar sürerken Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) proje kapsamında yer alan Sazlıbosna Mahallesi’nde 970 bin 300 metrekare büyüklüğünde mera olarak kullanılan alan ve bitişiğindeki tarla alanlarının “sessiz sedasız” konut için ihaleye çıktığı belirlendi.

Tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında inşaa edilecek “Yenişehir”in imar planları hazırlanmıştı. Kanalın etrafında kurulacak yeni şehrin 3 etaptan oluşan planlarıyla birlikte çoğunluğu tarla alanlarından oluşan bölge imara açılmıştı. En çok tartışılan arazilerden biri de proje güzergâhında yer alan Arnavutköy, Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 970 bin 300 metrekarelik mera olarak kullanılan araziydi. Planlarla konut - ticaret alanına dönüşen bu arazi şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ mülkiyetinde.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, TOKİ sessiz sedasız meranın da içinde bulunduğu kanal manzaralı arazilere ilişkin ihale ilanı yayımladı. “Arnavutköy ilçesi 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”nin 6 Ekim’de yapılacağını duyurdu. İlanda işin yer tesliminin ardından 600 gün süreceği belirtildi. İhale dosyasında yer alan “zemin ve temel etüdü veri raporu”nda bölgeye yapılmak istenen projenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Raporda söz konusu arazilerin İstanbul imar planı paftalarında imarlı olduğu belirtiliyor ancak araziler kayıtlarda hâlâ “ham toprak” ve “tarla” olarak görünüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman, TOKİ’ye seslenerek “Arsa tapusu daha alınmamış yeri ihaleye çıkıyorsun, arsa tapusu olmadan inşaata nasıl başlayacaksın? Türkiye’de yeni imar ruhsat kanunu çıktı da bizim mi haberimiz yok? Bu neyin telaşı, neyin acelesi?” diye sordu.