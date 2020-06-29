Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'in planları değiştirildi: Terkos gölü yakınlarına eko turizm otelleri yapılacak

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”in planları itirazlar üzerine revize edildi. Planda birçok itiraz noktası aynı kalırken sit alanlarında değişikliğe gidildi. Arnavutköy’deki Terkos Gölü yakınlarında eko turizm adı altında “İstanbul’un doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilebileceği; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri” gibi yapıların önü açıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz plan için “Tahribatın detayını kurallara bağlayan yıkıcı, dönüştürücü yeni ek hükümler” yorumunu yaptı.

‘Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenen 37 bin hektarlık proje alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılındı. Plan değişikliğine ilişkin açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz itirazlarının neredeyse hiçbirinin dikkate alınmadığına dikkat çekti. Koramaz hukuki süreci başlatacaklarını duyurarak “Yandaş kesimlere ve uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir ekolojik tahribat ve yıkım projesidir” ifadelerini kullandı.

"Eko turizm oteli"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre planda Kanal İstanbul ile lişkilendirilerek projelendirilecek alanlara “Özel proje alanları” tanımı getirilerek “Alanın kesin sınırları alt ölçekli planlarda belirlenecektir” ifadeleri kullanıldı. Eko turizme de yer verilen planda “Arnavutköy ilçesinin Terkos Gölü yakınlarında, su yolunun batısındaki bu alanlarda; İstanbul’un doğa turizmi (macera odaklı turizm, doğa yürüyüş alanları, atlı doğa yürüyüşü vb) potansiyelinin değerlendirilebileceği; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri, kamp ve karavan alanları, izci kampı, spor tesisleri, yeme-içme tesisleri, sosyo-kültürel tesisler ve rekreasyon alanları, at çiftlikleri, tema parkı, bölge parkı, botanik bahçesi ve hayvanat bahçesi yer alabilir” ifadeleri yer aldı.