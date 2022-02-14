Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul tanıtım videosunun maliyeti belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesinin tanıtım videosu için açtığı ihalenin sonuç ilanı 2 yıl sonra açıklandı. 2020 yılında 3 ay içinde çekilip hazırlanan videonun maliyetinin 289 bin 550 TL olduğu ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesine ilişkin tanıtım videosu hazırlatmak üzere 16 Mart 2020 günü ihale düzenlendi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, ihalede teklifler pazarlık usulü ile elektronik ortamda alındı. İhaleye 2 teklif sunuldu, biri geçerli sayıldı. İhaleyi kazanan 4 Yüz Prodüksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile 2 Nisan 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Sonuç 2 yıl sonra açıklandı

Sözleşmeye göre tanıtım videosu işi, 2 Nisan 2020-1 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Bütün kamu ihalelerinin duyurulduğu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) bu ihalenin sonuç ilanı 2 yıl sonra, 7 Şubat 2022 günü yapıldı. 2 yıl sonra Kanal İstanbul için çekilen videonun maliyetinin 289 bin 550 TL olduğu ortaya çıktı.