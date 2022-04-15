Kanal İstanbul nedeniyle yerinden edilenler: '"Al sana 100 bin TL buradan git" diyorlar; o parayla demir bile alamayız

Kanal İstanbul ve Yenişehir Proje alanında yer alan Başakşehir Şahintepe sakinleri haklarını alamadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Şahintepe Mahallesi’nde yaşayan Nagehan Kamçı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, “Bize buradaki evinizi yıkın sizi Arnavutköy Hacımaşlı’ya 30 kilometre uzağa gönderiyoruz orada yeniden ev yapın size 100 bin lira verelim diyorlar. Böyle 700 hane var. Gidin dedikleri yer tarla. Bu paraya demir bile alınmaz” dedi.

İşte Şahintepe Mahallesi sakini Negehan Kampçı’nın anlattıklarından satırbaşları:

“Kanal İstanbul proje alanına giren Şahintepe mahallesinde 1300 parsel, 700 hane var. Onlar için ‘Buradaki evinizi yıkın sizi Arnavutköy Hacımaşlı’ya gönderiyoruz orada yeniden ev yapın’ diyorlar ve 100 bin lira veriyorlar. 100 bin liraya yapın dedikleri evin demirini bile alamayız. Gidin dedikleri yer tarla. Yolu yok, su yok, elektriği yok, doğalgazı yok. Kamulaştırma fikrine de yanaşmıyorlar. İmar barışı döneminde hepimizden para aldılar, bizler ödedik. Yeter ki imarımız olsun yerimizde kalalım istedik. 1986 yılından bu yana babamdan kalma evde yaşıyoruz. Önce 255 metrekarelik evimize tapu hatası deyip 225’e düşürdüler şimdi de yerinizde kalın ama hakkınız 165 metrekare diyorlar.”

350 hane dava açtı

“Mahkemeye başvurduk, yaklaşık 350 hane halkı dava açtı. 2012 yılından itibaren bu konuyla mücadele eden vatandaşlar var. Bu zamana kadar yazdığımız dilekçelerimize hiçbir cevap alamadık. Bizlere her seçimde tutulmayan sözler verildi. Bizlere, ‘sizi buradan kimse atamaz, size imar vereceğiz’ dediler ama her seferinde başka bir mağduriyet yaşadık. Hisselerin yerlerini değiştirmişler ama iş vergi almaya gelince hiçbir sorun yok. Başakşehir belediyesi bu mağduriyetleri nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz diye bir kere bile kapımızı çalmadı. Bizlere kapılar kapandı. Bizlere bir çivi bile çaktırmayan belediye, imarı net bile olmayan Kanal İstanbul’a sıfır yakınlıkta binalar yapmaya başladılar. Biz hak etmiyoruz da o binalarda oturacak olan insanlar mı hak ediyor? Bizler haklarımızı biliyoruz, haklarımızı sonuna kadar savunacağız.”