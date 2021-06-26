Kanal İstanbul Marmara Denizi'ndeki müsilajı nasıl etkileyecek?

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Marmara Denizi son dönemde hem yüzeyini hem de dibini kaplayarak ekosistemi ciddi şekilde tehdit eden müsilaj sorunu ile gündemde.

Müsilajın oluşumunu etkileyen faktörler arasında sudaki azot ve fosfor yükü, denize yeterince arıtılmadan deşarj edilen atık sular, boğazlardan gelen akıntılar ve iklim değişikliği yer alıyor.

İlk olarak 2011 yılında gündeme gelen, bugün de güzergahı üzerinde olduğu açıklanan köprünün temelinin atılacağı Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde, Marmara Denizi'ndeki azot fosfor yükünün ve denizdeki akıntıların etkileneceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum Marmara Denizi'nin kaderini telafi edilemez şekilde değiştirebilir.

Kanal İstanbul'un Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda da suda çözünmüş oksijenin, denize giren azot fosfor miktarının ve bulanıklığa neden olan faktörlerin inşaat sırasında takip edilerek gerekli önlemlerin alınacağı belirtiliyor.

Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam ile Marmara Denizi'deki müsilajı ve Kanal İstanbul projesinin mevcut duruma olası etkilerini konuştuk.

Haber & Video: Mesut Ersöz, Neyran Elden