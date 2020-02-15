Kanal İstanbul için 7,8 milyar lira değerinde 150 kilometrelik bölünmüş yol yapılacak

İstanbul halkının ve bilim insanlarının tepki gösterdiği ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayalim” diyerek yapılacağı yönündeki kararlılığını dile getirdiği Kanal İstanbul Projesi, 2020 Yılı Yatırım Programı’na girmedi. Ancak Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yatırım Programı’nda projenin bağlantı yollarının etüt proje ve yapımına yer verildi. Toplam maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul için 7 milyar 845 milyon lira harcanarak 150 kilometrelik bölünmüş yol yapılacak.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, projenin hayata geçirilmesini sağlayacak kaynağın ve modelin belirsizliği sürerken açıklanan 2020 Yılı Yatırım Programı’nın Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümünde “Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı” başlığı altında 150 kilometrelik bölünmüş yol inşa edileceği bildirildi. Geçen yıl 6 milyar 205 milyon lira olan proje bedeli bu yıl 7 milyar 845 milyon liraya yükseltildi. 2019 sonuna kadar 8 milyon 920 bin lira harcandığı bildirilen proje çerçevesinde 2020 yılında yapılacak harcamanın tutarı ise 9 milyon 298 bin lira olarak belirlendi.

Belediye bütçesinden de milyarlar çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun “ihanet projesi” olarak nitelediği Kanal İstanbul için belediye bütçesinden de milyarlar çıkacak. İmamoğlu, tahsisler, köprü ve yol yapımları nedeniyle İBB’nin 23 milyar liralık bir maliyete katlanmak zorunda kalacağını da açıklamıştı.

Model ve kaynak belirsiz

Yatırım Programı’nda yer almaması hayata geçirilebilmesi için kaynak arayışının sürdüğü bilinen proje ile ilgili belirsizliğin aşılamadığını gözler önüne serdi. İktidarın projeyi hayata geçirebilmek için Yerel Yönetimler Taslağı’nda yaptığı değişiklikle engelleri aşmaya çalışıldığı biliniyor. Önceki dönemde iki bakanlıkla imzalanan işbirliği protokolünden çekildiğini açıklayan İBB, proje çerçevesinde yapılacak işler için bütçesinden ödeme yapmak mecburiyetinde bırakılacak. Bunu sağlamak için taslağa, “devletin ülke ölçeğinde belirlediği plan ve programlar kapsamında gerçekleştirdiği büyük projeler için belediyece yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi” durumunda hizmetlerin valiliklerce yapılması, maliyetinin de ilgili belediyenin ödeneğinden kesilmesine ilişkin bir hüküm eklendi.

Proje fonu oluşturulabilir

Ayrıca Torba Teklif'te de Kanal İstanbul'un finansman sorunu için bir düzenleme yer aldı. Kanal İstanbul gibi yoğun sermaye gereken büyük altyapı projeler ile enerji, sanayi veya teknoloji projelerine finansman sağlamak üzere proje fonları oluşturulabilecek. Erdoğan’ın bütçe kaynaklarını kullanabileceklerini açıklamasına karşın programda da yer almayan projenin, Yap İşlet Devret modeli ile yapılabileceği beklentisi arttı.