Kanal İstanbul güzergâhında çalışmalara başlandı

Kamuoyunde tepki çeken Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergâh havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde güzergâh üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.

Kanalın geçeceği güzergâhta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.

Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor.



