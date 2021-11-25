Kanal İstanbul güzergâhında 4. ihale yapıldı

Kanal İstanbul için 3 ihale yapan TOKİ bugün 4'üncüsünü yaptı. İhalelerle Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna bölgesinde toplam 2 431 konut yapılacak.

İktidarın ısrarla ‘Yapacağız’ dediği, muhalefetin ‘ihaleye girmeyin, bedelini ödersiniz” uyarısı yaptığı Kanal projesi TOKİ ihaleleriyle yol almaya devam ediyor. Kanal İstanbul olarak bilinen “Suyolu” çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından devam edecek ihale zincirinin 4.’sü bugün yapıldı. Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna bölgesinde 6 Ekim 2021 tarihinden itibaren 4 etap şeklinde planlanan ihaleler kapsamında toplam 2 bin 431 konut yapılacak.

Evrensel'den Nazife Yaşar'ın haberine göre 6 Ekim’de yapılan ihale kapsamında 540 konut, 8 dükkan, 7 Ekim’de yapılan ihale kapsamında ise 485 konut inşa edilmesi planlanıyor. 23 Ekim’de yapılan ihale kapsamında ise, 679 konut, 8 adet dükkan, 1 okul, 1 cami planlanıyor. Toplam 1704 konutu kapsayan ihale sonuçları henüz açıklanmazken, 4. ihaleye gidilmesi tepkilere neden oldu.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atıksu Komisyonu Başkanı Selahattin Beyaz ihale zincirinin devam edeceğinin planlardan anlaşıldığını belirtti.

Beyaz, konut ihalelerinin bu kadar hızlı yapılmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Bu acelenin nedeni Kanal İstanbul gibi projeleri geri dönüşü olmayan bir duruma getirmek"

“30 Haziran 2021’de Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi kapsamında Sazlıdere köprü geçiş temeli atıldı, ardından aynı bölgede konut ihaleleri hız kazandı. Proje ihaleleri, davet usulü ve az sayıda katılımcıyla hızlıca yapılıyor ve proje bitim süreleri için 120 gün gibi çok kısa süreler veriliyor. Gerek proje gerekse yapım ihalelerinin bitim süreleri incelendiğinde çok kısa süreler olduğu görülüyor. Bu acelenin nedeninin, İstanbul su havzalarını yok eden Yenişehir emlak projesinin ve buna bağlı köprü, yol, suyolu (Kanal İstanbul) gibi yapı projelerini geri dönüşü olmayan bir duruma getirmek olduğu anlaşılıyor."

3. köprü, 3. havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve köprü geçişlerinin, Kanal İstanbul projelerinin parçaları olarak 2006 yılından itibaren planlanmaya başlandığını belirten Beyaz, projelerin bir kısmının gerçekleştirildiğini, kalan parçalarının ise bugünlerde ihalelerle gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi. Konut projelerinden elde edilecek kazancın yandaş müteahhitlerin iştahını kabarttığını belirten Beyaz, ihalelerde hızlı davranmalarının bir nedenini de buna bağladı.