Kanal İstanbul gecikti, 3. havalimanı daha alçak olacak

Yeni havalimanı arazisinde istenilen kot düzeyinin yakalanması için 2.5 milyar metreküp dolgu malzemesi gerekiyor. Bu dolgu Kanal İstanbul kazısından karşılanacaktı. Kanal projesi gecikti, havalimanının yüksekliğini azaltmak için plan yapılıyor.

7 Haziran 2014’te temel atma töreni yapılan 3. havalimanında kot (seviye) revizyonu hazırlığı yapılıyor. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, yetkililer değişikliğin nedenini, “Havaalanının kurulacağı arazide, deniz seviyesine göre belli bir yüksekliğin sağlanması gerekiyor. Buna da kot deniyor. Büyük ölçüde çukurlardan oluşan 3. havaalanı arazisinde başlangıçta istenilen kot düzeyinin yakalanması için 2.5 milyar metreküp dolgu malzemesi gerekiyor. Bu dolgu malzemesi için en büyük kaynak da Kanal İstanbul Projesi’ydi. Ancak kanal çalışmaları gecikince havalimanı ‘kot’unda değişiklik konuşulmaya başlandı” diyerek anlatıyor. Revizyon gerçekleşirse, havalimanının yüksekliği eskisine göre daha az olacak. Böylece havalimanı için gereken dolgu miktarı da otomatikman azaltılmış olacak.

7 Haziran’da temeli atıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan İstanbul’a yapılacak 3. havalimanı ihalesi geçen yıl sonuçlandı. İhaleyi 22 milyar 152 milyon euroluk teklifleri ile Limak-Cengiz-Mapa-Kalyon ortak girişim grubu kazanırken, 13 aylık bir sürecin sonunda havalimanının temel atma töreni de 7 Haziran’da yapıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, havalimanının ilk etabının açılış tarihi 29 Ekim 2017 olarak açıklandı. Yer tesliminin yapılması ve temel atmanın gerçekleştirilmesiyle birlikte projeyle ilgili çalışmalar da hız kazandı. Ekiplerin şu anda yoğunlaştığı konu ise, havalimanının hangi yükseklikte yapılacağı ve zeminine yapılacak dolgular. Bölgeye başta maden ocakları için olmak üzere yüklü bir dolgu yapılması gerekiyor. Yapılacak dolgulara dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da dikkat çekmiş ve “Bir çukur verdik, 100 milyar lira aldık, üzerine de 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanını bonus olarak alacağız” demişti.

Proje sonu mahsuplaşma

İstanbul çalışmalarının öngörülen tarihte başlamaması üzerine havalimanı için kilit nitelikte olan kot düzeyi konusu masaya yatırıldı. Bu konuda bir revizyon yapılmasına son dakikada bir değişiklik olmazsa kesin gözüyle bakılıyor. “Kotta” yapılacak değişikliğe bağlı olarak tüm hesaplamaların gözden geçirileceği, bu nedenle de çok detaylı bir incelemenin yapıldığı da ifade ediliyor. Havalimanının yüksekliğiyle ilgili yapılacak revizyon, daha az dolgu miktarı gerekeceği için inşaatı yapan ortak girişim grubunun maliyetlerinde düşüşe yol açacak. Edinilen bilgilere göre şu anda böyle bir değişikliğin maliyete yansıması hesaplanıyor; projenin bitiminden sonra da maliyetteki düşüş kadar bir rakamın inşaatı yapan firmalarla mahsuplaşılması planlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Amerikalı Boeing firmasına verdiği 15 adet 737-8 Max uçak opsiyonunu kesin siparişe çevirme kararı aldı. Sipariş sonrasında Türk Hava Yolları 15 adet Boeing 737-8 Max uçaklarını 2020 yılında teslim alacak. 15 adet B737 MAX 8s uçağının liste fiyatının 1.6 milyar dolar olduğunu belirtildi. THY, Boeing’e 2016’da 20, 2018’de 20, 2019’da 15, 2020’de 30 ve 2021 yılında 10 adet olmak üzere 70 adedi kesin ve 25 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 95 adet sipariş vermişti.

İlk hedef Kanal İstanbul’du

Havalimanının başlangıçta öngörülen seviyede kurulabilmesi için gereken 2.5 milyar metreküplük dolgu malzemesi ruhsatlı maden ocaklarından, proje sınırları içerisindeki kot farkı düzenlemesinden çıkacak hafriyat malzemesinden, kentsel dönüşüm, otoyol, demiryolu, Kanal İstanbul projelerinden temin edilecek. Bu dolgu malzemeleri, arazi düzenleme çalışmaları için kullanılacak. İnşaat aşamasında kullanılacak dolgu malzemesi ise satın alma yolu ile proje alanına bağlantılı mevcut ve açılacak yeni yollar ile taşınacak. Malzemenin 75 tonluk kamyonlarla taşınacağı ele alınırken, günlük 9 bin 500 kamyon seferi olacağı ifade ediliyor.

Deniz seviyesine yaklaşır

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, söz konusu değişikliğin ne anlama geldiğini “Öngörülenden daha az yükseklikte bir havaalanı gündemde demektir” sözleriyle değerlendirdi. Muhcu şöyle konuştu: “Uçakların rahat iniş ve kalkış yapabilmesi için havaalanı kotları önemli. Eğer havaalanı düşük kottaysa ve çevredeki araziler daha yüksek kottaysa bunlar havaalanını olumsuz etkileyebilir. Şu anda kotta bir değişiklik gündemdeyse, bu o arazide ciddi bir çalışma yapılmadan havaalanının seviyesinin belirlendiğini ortaya koyar. Bir özensizlik var ve yeniden çalışılıyor demektir. Revizyonla birlikte, deniz seviyesine daha yakın bir havaalanı gündeme gelecektir. Kotta 20 metrelik bir indirim bile ciddi inceleme ve çalışma gerektiren bir süreçtir. Çok dikkatle incelenmesi gerekir.”