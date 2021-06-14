Kanal İstanbul'da temeli bu ay atılacak köprüyü Rönesans Holding inşa edecek

Haziran ayı sonunda temeli atılacağı söylenen Kanal İstanbul köprüsünü Rönesans Holding’in inşa edeceği belirtildi. Sözcü’nün haberine göre Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan ve viyadüklerle toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak köprüyü Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve pek çok şehir hastanesinin yapım ihalesini alan Rönesans Holding inşa edecek.

Rönesans İnşaat son dönemde devletten Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat, İkitelli şehir hastaneleri, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’na yapılan hastane projelerinin de aralarında bulunduğu, toplam değerleri onlarca milyar lirayı aşan çok sayıda ihale aldı.

Krediye devlet kefil oldu

Geçtiğimiz Mart ayında 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan ancak sözleşmesi imzalanamayan yap-işlet-devlet projeleriyle ilgili finansman sağlanmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmişti. Buna göre, yapım ihalesine sağlanacak krediye ilk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması sağlanmıştı.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğünün kefil olması yeterli bulunmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istememişti. Yurt dışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yönetimi hayata geçirmiş ve ilk defa bir projede kullanılacak dış finansman için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması için düzenleme yapılmıştı.

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