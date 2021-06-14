Eski Denizcilik Müsteşarı Dr. Mustafa Korçak: Kanal İstanbul'la 2.5 milyonluk bir şehir kurulacak, olası depremde köprüler hasar görürse Allah yardımcımız olsun

Eski Denizcilik Müsteşarı Dr. Mustafa Korçak, Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'la yaptığı söyleşine, Kanal İstanbul'un yapılması durumunda, 2.5 milyonluk bir şehir kurulacağını belirterek, "İstanbul zaten şu andaki nüfusunu kaldıramıyor. Ülkemizdeki dengesiz şehirleşmeye, nüfusumuzun belirli şehirlere yığılmasına süratle engel olmalıyız. Başta Sazlıdere Barajı olmak üzere kanalın geçeceği havzadaki su kaynakları yok olacağı için İstanbul’un su ihiyacının yüzde 10 yok olacak buna ilave bu yöreye yerleşecek 2,5 milyon yeni nüfusun da su ihtiyacı ortaya çıkacak. Bunu dikkate alan yok." ifadelerini kullandı.

Mustafa Korçak, İstanbul'da bir deprem olması durumunda, Kanal ile İstanbul Boğazı arasında kalan 10 milyonluk adanın tahliyesinin, yardımlarının ulaşmasının, ölü ve yaralıların enkazdan çıkarılmasının tam bir kaosa dönüşeceğine işaret ederek, "Kanal üzerindeki köprülerden bazıları hasar görürse işte o zaman Allah yardımcımız olsun. Zarar depremi iki defa yaşamış gibi oluruz. Düşünmek dahi istemiyorum." diye konuştu.

Söyleşinin tamamı için tıklayın...