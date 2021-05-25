Kanal İstanbul’da tapular çıkıyor

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Başakşehir Tatarcık Mahallesi’ni de kapsayan Özel Proje Alanı’nın tapu ve ruhsat süreci başlatıldı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman "Hükümetin rant aşkının önünde hiç bir güç duramıyor. Kanal İstanbul’un temelinin haziran sonu itibari ile atılacağı söylenmişti. Temelden önce kanalın çevresine kurulacak yenişehir ortaya çıkıyor" dedi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir'in imar ve tapu sürecinde bir adım daha attı. Kanalın etrafına kurulacak Yenişehir güzergâhında bulunan Başakşehir ilçesinin Tatarcık Mahallesi'ni de kapsayan Özel Proje Alanı için İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde onaylandı. Net arsa tapularının belirlendiği imar uygulaması, itirazlar için 21 Mayıs'tan itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Şahintepe, Avcılar Tahtakale, Yarımburgaz etaplarının imar planlarından sonra net tapuların verildiği ruhsatlar için son aşama olan 18 uygulaması Tatarcık etabında başlatıldı ve askıya çıktı. Arnavutköy sınırlarında bulunan 1, 2 ve 3'üncü etapların 18 uygulamasının da önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacağı söyleniyor” dedi.

Böylece Kanal İstanbul'un tüm imar sürecinin bitirilip kanalın çevresine kurulacak Yenişehir alanının tamamen imara açılmış olacağını vurgulayan Ataman “ Cumhuriyet tarihinin en büyük rantı tamamlanmış oluyor. Hükümetin rant aşkının önünde hiç bir güç duramıyor. Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonu itibari ile atılacağı söylenmişti, temelden önce Yenişehir ortaya çıkıyor” diye konuştu.