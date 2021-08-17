Kanal İstanbul'da ikinci ihale sonuçları açıklandı: Üç şirkete 3.1 milyar TL ödenecek

Kanal İstanbul Projesi'nde bir büyük ihale daha sonuçlandı. Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu İnşaatı ihalesi özel olarak davet edilen şirketlere verildi. Gülermak, Yapı ve Yapı, Taşyapı iş ortaklığına 3 milyar 111 milyon lira ödenecek.

Kanal İstanbul Projesi’ne hazırlık aşaması olarak değerlendirilen yol, su, elektrik, doğalgaz vb. hatları deplase işlerinden ilki için 27 Haziran’da tören düzenlenmişti. Kanal İstanbul’un üzerine inşa edilecek ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılmıştı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in aktardığına göre 27 Haziran’daki bu törenin hemen ardından, bir gün sonra yeni bir ihale yapıldığı ortaya çıktı. Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21-b Pazarlık usulüyle duyuru ilanına çıkılmadan, özel olarak davet edilen şirketler arasında yapılan ihalenin sonucu bugün açıklandı.

“Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı İle Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” adlı iş için 3 milyar 568 milyon lira yaklaşık maliyet hesaplanmıştı.

5 firma ya da ortaklıktan teklif alındı. İhale, özel olarak davet edilen Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı iş ortaklığına verildi. İhale bedeli 3 milyar 111 milyon 362 bin lira olarak açıklandı.

9 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre 23 Ağustos'ta başlayacak inşaat, 4 Kasım 2024'te tamamlanacak.