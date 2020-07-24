Kanal İstanbul civarındaki Şamlar Köyü'ndeki 2 milyon metrekarelik mera imara açılmış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'çılgın proje' olarak duyurduğu, son bir yılda yapım süreci hızlandırılan ve muhalefet ile çevrecilerin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'rant' tartışmaları sürüyor.

Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerde yaşanan 'rant hazırlıkları' muhalefet tarafından gündeme getirilirken, CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, projenin gerçekleşeceği bölge yakınındaki Şamlar Köyü'nde 2 milyon metrekarelik meranın imara açıldığını belirterek, “Meraya lüks konut ve AVM yapılmasının önü açılmış oldu. Köylünün ortak malı birilerine peşkeş çekilecek” eleştirisi getirdi.

Tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak “Yenişehir”in üç etap halinde askıya çıkarılan uygulama imar planları ile kanal güzergahındaki arazilerin imar durumu değiştirildi.

Yapılan değişikliklerle Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Köyü'nün ortak malı olan 1 milyon metrekarelik mera arazisinin “hülle” ile köylünün elinden alınıp önce Hazine adına tescil edilip ardından Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) geçtikten sonra “konut ve ticaret” imarına açıldığı ortaya çıkmıştı. Fox TV muhabiri Emre İzkübarlas'ın haberine göre, Şamlar Köyü'nün 2 milyon metrekarelik merası da aynı yöntem ile imara açıldı.

Kanal İstanbul projesi nedeniyle iptal edilen Sazlıdere Barajı'nın yanı başında bulunan, kanal manzaralı meraların ranta açılmasına CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman tepki gösterdi. Cazibe merkezi olacak diye meraların ranta kurban edildiğine dikkat çeken Ataman, şunları söyledi:

"Sazlıbosna'da 1 milyon metrekarelik araziden sonra Şamlar Köyü'nün 2 milyon metrekarelik arazisi aynı hülle yolu ile ranta kurban edildi. Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel durmuyor. Köylünün ortak malı önce Hazine'ye, oradan TOKİ'ye geçiyor.

İmar planı yapıldıktan sonra TOKİ'nin kime satacağı belli değil. Arazilere imar planlarında konut ve ticaret fonksiyonu verildi. Meraya lüks konut projeleri ve AVM yapılmasının önü açılmış oldu. Rant uğruna birilerine peşkeş çekilecek."