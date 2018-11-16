Kanal D'den ayrılan Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu

Doğan TV Washington Temsilciliği görevinden geçen mayıs ayı sonunda ayrılan Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu. Cebe, Washington merkezli Amerika'nın Sesi(VOA) ile anlaştı.

Kanal D Ana Haber'de Mehmet Ali Birand'ın ölümünden sonra anchormanlik koltuğuna oturan ve 7,5 yıl boyunca anchormanlik ve hafta sonu haber bülteni sunuculuğu görevlerinde bulunan Cebe, Ahmet Hakan'ın gelişinin ardından Mayıs 2017'de Washington Temsilciliği’ne atanmıştı.



Medyatava'da yer alan habere göre Washington’da bulunduğu süre içerisinde Rıza Sarraf’ın New York’taki davasını da takip eden Serdar Cebe meslektaşı Can Kamiloğlu ile birlikte “Yetenekli Bay Zarrab * Kodadı Çikinova” isimli kitabı da yazmıştı. Serdar Cebe'nin görevine kitabın piyasaya çıkmasından bir süre sonra sonra Kanal D ve CNN Türk'ü Doğan Medya Grubu'ndan satın alan Demirören Medya Grubu tarafından son verilmişti.



Cebe bir süredir Amerika'nın Sesi(VOA) kanalıyla görüşmeler yürütüyordu.



Görüşmeler sonunda VOA'nın teklifini kabul eden Cebe, muhabir-sunucu olarak Washington’da göreve başladı.