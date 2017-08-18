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Medya

Kanal D'de sabah haberlerini sunacak yeni isimler belli oldu

Kanal D'de bir süredir sabah haberlerini Emin Çapa sunmaktaydı

18 Ağustos 2017 04:11

Kanal D’nın yeni sezonda sabah haberlerini sunacak isimler belli oldu.

Uzun yıllar Kanal D’nin sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci’nin görevine son verilmesiyle, bir süredir sabah haberlerini Emin Çapa sunmaktaydı.

Medyatava’nın haberine göre, Çapa’nın yeni sezonda Kanal D ekranlarında olmayacağı kesinleşti. Kanal D’nin sabah haberleri için iki isimle anlaşma sağlandı. Bu isimler, uzun süre FOX’un hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu ve spor spikeri Mutlu Ulusoy oldu. Güloğlu ve Ulusoy, Kanal D’nin yeni yayın döneminde ekranda olacak…

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