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Kanal D orkestrası

Kanalın 2009-2010 yayın döneminde ekrana gelecek dizi ve programlarının tanıtıldığı klip tadındaki film, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

19 Ağustos 2009 03:00

Kanalın 2009-2010 yayın döneminde ekrana gelecek dizi ve programlarının tanıtıldığı klip tadındaki film, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Kanal D yönetimi ile reklam ajansı Rafineri'nin hazırladığı tanıtım filminde, kanalın tüm program yüzleri ve dizi oyuncuları, müzik aletleri ile Kanal D Orkestrası'nı oluşturdu. Orkestra, ünlü besteci Mozart'a ait Türk Marşı'nı yorumlayarak yeni bir dönem coşkusunu izleyicilerle paylaştı. Murat Küçük'ün yönetmenliğinde, Orion Stüdyoları'nda HD formatında çekilen tanıtım filmi, beş günde tamamlandı .

 

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