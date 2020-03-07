Kanal D'de bir dizi daha bitiriliyor

Kanal D, reyting kurbanı olan dizileri sonlandırmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. Dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.

Kanal D önce Çarşamba’dan Cumartesi’ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı.

Fakat reytinglerde bir düzelme söz konusu olmayınca senaryodaki sıkıntılarda ele alınarak Afili Aşk dizisi için final kararını alındı.

Dizinin 36.bölümünün çok düşük reytingler alması artık final kararı verilmesi için son damla oldu. Afili Aşk’ın ekran macerası 38.bölümle birlikte sona erecek.