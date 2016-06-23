Kanal D, Alman ZDF kanalıyla iş birliğini sonlandırdı; gerekçe 'Ermeni soykırımı' tasarısı

Doğan Medya Grubu'na ait Kanal D televizyonu da Alman kamu televizyonu ZDF ile işbirliğini sona erdirme kararı aldı. Merkezi Mainz kentinde bulunan ZDF’den yapılan açıklamada, Federal Meclis’teki Ermeni soykırımı oylamasından sonra çok sayıda izleyiciden Kanal D’ye şikayet geldiği, bu nedenle Kanal D’de günlük yayınlanan ‘logo’ adlı ZDF çocuk haberlerinin yayından kaldırıldığının kendilerine iletildiğini bildirdi.

ZDF, 10 yıldır Kanal D üzerinden özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli ailelerin çocuklarına ulaşmaya çalıştıklarını, çünkü Türkiye kökenli ailelerin evlerinde hala Türk televizyon kanallarının tercih edildiğini belirtti. ZDF’nin Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Frank-Dieter Freiling, “Türk ortaklarımızın uyuma önemli katkıda bulunan ‘logo’ gibi bir programı yayından kaldırma kararını üzüntüyle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.