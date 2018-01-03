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Kanal D 2017'nin medyada en çok konuşulan kanalı oldu

İSTANBUL, (DHA)-BİR yılı daha geride bırakırken, 2017 yılında televizyon ekranlarının en çok konuşulan kanalları ve dizileri belli oldu

03 Ocak 2018 12:34

İSTANBUL, (DHA)-BİR yılı daha geride bırakırken, 2017 yılında televizyon ekranlarının en çok konuşulan kanalları ve dizileri belli oldu. Ajans Press’in incelemesine göre medyanın en çok konuştuğu televizyon kanalı, 11 bin 249 yazılı basın haberine konu olan Kanal D oldu.

 

Medya takib kurumu Ajans Press, 2017 yılının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in araştırmasına göre medyanın en çok konuştuğu televizyon kanalı, 11 bin 249 yazılı basın haberine konu olan Kanal D oldu. Kanal D’yi 10 bin 968 haberle adından söz ettiren ATV takip ederken, Show TV 7 bin 920 haberle üçüncü, Star TV 7 bin 698 haberle dördüncü, NTV 6 bin 342 haberle beşinci, CNN Türk 5 bin 514 haberle altıncı, FOX TV 4 bin 684 haberle yedinci, NTV Spor 4 bin 602 haberle sekizinci, A Spor 4 bin 450 haberle dokuzuncu, TRT 1 4 bin 377 haberle onuncu sırada yer alarak 2017 yılının en çok konuşulan kanalları listesine girdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DAMGASI

2017 yılı televizyonda çok hareketli bir sene olarak kayıtlara geçti. Yüzlerce dizi izleyicileri ekran başına kilitlerken, medyanın en çok konuştuğu diziler de belli oldu. Ajans Press’in her kanalın en çok konuşulan dizisini incelediği araştırmaya göre, TRT’nin beğeniyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul, 2 bin 743 habere konu olarak kanalın en çok konuşulan dizisi oldu. Star TV’nin en çok konuşulan dizisi, nisan ayında ekranlara gelen asker dizisi Söz oldu; Söz hakkında 2 bin 573 haber yapıldı. ATV’de izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 2 bin 419 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı olurken, Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi Vatanım Sensin bin 751 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı oldu. Haziran ayında final yapan Show TV’nin başarılı yapımı İçerde, bin 120 haberle kanalın en çok konuşulan yapımı oldu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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