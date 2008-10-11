Kanal 7'nin frekansı iptal yolunda

Kanal 7'nin öyküsü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal 7’ye yapılan frekans tahsisini incelemeye aldı. RTÜK toplantısında kanalın yasaya aykırı olarak finans sektöründe faaliyet gösterdiği gerekçesiyle durumunun İzin ve Tahsisler Dairesinde incelenmesini kararlaştırdı. Bu karara CHP kontenjanından seçilen üç RTÜK üyesinin yanı sıra Başkan Zahit Akman ve AKP kontenjanından seçilen üyeler de onay verdi.Almanya’da sonuçlandırılan Deniz Feneri e.V davasında Türkiye ayağı olarak işaret edilen Kanal 7’nin kar payı vaadiyle yurtdışında faizsiz para topladığı iddia edilmiş ve bu konuda da RTÜK’e başvuru yapılmıştı. Kanal 7’nin ticari işletmesi olan Yeni Dünya Yayıncılık Şirketi, Almanya’da kâr payı vaadi ile hisse senedi dağıttı, kâr payı kuponu ve yeni pay alma kuponları sattı. Bu iddia da elinde 50 bin dolarlık hissesi olan ortaklardan birinin kar payı almak için açtığı davayla ortaya çıktı...Tolga Hatipoğlu adlı vatandaş, Almanya’da yaşayan amcasının 15 yıl önce Yeni Dünya Yayıncılık Şirketi’nden 50 bin dolarlık kar payı kuponları aldığını, ancak vaat edilen kâr payını tahsil edemediği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Hatipoğlu’nun avukatı Doğan Akkurt dava dilekçesinde, müvekkilinde 250 hisse karşılığı 25 bin YTL değerinde iki adet A Grubu Hisse Senedi bulunduğunu belirterek, “Hisse senetleri o dönemin yönetim kurulu başkanı Recai Kutan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı Haşim Bayram tarafından tasdik edilmiş. Müvekkilime 1993-2002 yılları arasında kâr payı kuponu verilmiş ancak hiçbir dönem kâr payı alamamıştır’’ dedi.RTÜK Üyesi Hülya Alp, RTÜK yasasının TV’lerin ticaret, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet göstermesini yasakladığını belirterek ‘’Ancak ticari faaliyetten dolayı mağdur olan bir kişi dava açmış. RTÜK yasasına göre ne amaçla olursa olsun, bir yayıncı kuruluş para toplayamaz. Kar payı kuponu işin ticari boyutunu ortaya çıkarıyor. Bu durumu kurul gündemine getirdik. Tartışıldı ve Kanal 7’nin durumunun İzin ve Tahsiler Dairesinde incelenmesi kararlaştırıldı’’ dedi.Bu dairenin hazırlayacağı rapora göre, Kanal 7’nin ticari faaliyette bulunduğunun kesinleşmesi durumunda, yine yasaya göre bu kanala verilen frekans tahsisinin iptali gerekiyor. Bu yöndeki istem, RTÜK toplantısında oy çokluğu ile reddedilse dahi idari mahkemeye gidilerek konu sonuca bağlanıyor.