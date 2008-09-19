Kanal 7'de para mı kaçırılıyor?

Asıl sorumlu Türkiye'deki 4 kişi

Kanal 7 bağış paralarıyla kuruldu

Karaman'ı kim korudu?

Almanya’daki Deniz Feneri davasında, bağış paralarının bir kısmının aktarıldığı belirlenen Kanal 7 TV’de garip bir sermaye küçültme operasyonu yapıldı. Alman savcının, ’olayın asıl sorumluları’ olarak gösterdiği Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan’ın da ortak olduğu şirketin sermayesi 14.6 milyon YTL’den 403.2 bin YTL’ye indirildi. 14.2 milyon YTL’lik indirimin de ortaklara dağıtılması kararlaştırıldı.Almanya'daki Deniz Feneri davasında Türkiye’ye aktarılan bağış paralarının adresi olarak gösterilen Kanal 7 TV’de kafaları karıştıran bir sermaye operasyonu yapıldı. Alman hakimin ’asıl sorumlular’ olarak nitelendirdiği Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ve Kanal 7 Reklam ve Mali İşler Müdürü İsmail Karahan’ın da büyük ortağı olduğu Kanal 7 markasının sahibi Yeni Dünya İletişim A.Ş.’nin 14.6 milyon YTL olan sermayesi, 403.2 bin YTL’ye indirildi. Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davası sürerken geçtiğimiz ağustos ayı içinde yapılan bu operasyon ile, Yeni Dünya İletişim’in 1 yıl önce 16 Temmuz 2007’de 8.6 milyon YTL’den 14.6 milyon YTL’ye artırılan sermayesi, 14.2 milyon YTL indirildi.Şirket ortakları, yasal prosedür gereği sermaye indirimi ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesi’nde birer hafta ara ile 3 kez ilan ile duyuru yaptı. Tamamen Türk Ticaret Kanunu’na uygun götürülen bu operasyon ile indirilen 14.2 milyon YTL’lik sermayenin de şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verildi.Almanya’da Deniz Feneri e.V davası tüm hızıyla devam ederken, sanıkların sorumlu olarak işaret ettikleri ve kuryelerle Türkiye’ye taşınan bağış paralarını teslim ettikleri kişi ya da kişilerin hissedar oldukları şirkette böyle bir ’şok sermaye indiriminin’ Türkiye’de başlayabilecek bir adli süreçte şirkete el konulması ihtimaline karşı önlem olduğu bildiriliyor. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Prof. Dr. Şükrü Kızılot, "Normal şartlarda her şirket sermaye artırır. Eğer sermayeyi azaltıyorsa bu o şirketin faaliyetlerine son vereceğini gösteriyor. Böyle bir sermaye indirimde, hissedarlar ortaklıkları oranında şirketin sermayesini şahsi olarak çekerler ve paylaşırlar. Tabii ki borcu varsa o da ödenir" dedi.Yeni Dünya İleşitim A.Ş.’nin sermaye indirimi ilanında yer alan ve bu şirketten alacaklıların üçüncü ilandan sonra 2 ay içinde müracaatlarını öngören ibarenin şirketin ortaklarının paylarına karşılık gelen paraları almalarını da 2 ay süreyle bağladığı ancak, ’avans adı altında’ söz konusu iki aylık süreyi beklemeden ortaklara ödeme yapılabileceği bildirildi. Uzmanlar bu gibi durumlarda ortaklara ödenen avanslar için ’sonradan bilinmeyen alacaklı çıkmasına karşı’ şerh içerdiği ancak genellikle alacaklı çıkmadığını ve avans müessesesinin çalıştığını belirtiyorlar.TÜRKİYE Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilki 8, ikincisi 15 ve üçüncüsü de 22 Ağustos 2008’de olmak üzere tekrarlanan ilanda, "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 295461 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan şirketimiz TTK 396-397-398 madde hükümleri çerçevesinde 14.600.000 YTL olan şirket sermayesini 14.196.793,52 YTL azaltarak 403.206,48 YTL’ye indirmeye karar vermiş bulunmaktadır. Şirketin sermaye azaltımı sonucu şirket alacaklarının haklarının korunacağı hususu istanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 27.05.2008 tarihli 2008/788 D iş sayılı kararı ve 14.07.2008 tarihli bilirkişi raporu ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Şirketimiz alacaklılarının beyan ederek ödeme veya teminat istemek üzere bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren iki ay içinde Defterdar Mahallesi Ortakçılar Caddesi No: 60 Eyüp İstanbul adresinde bulunan şirket merkezine gelerek yönetim kuruluna müracaatları ilan olunur" deniliyor. Sermaye indiriminden Zekeriya Karaman’ın 5.1 milyon YTL, Mustafa Çelik 3.5 milyon YTL, İsmail Karaman ve Ahmet Hüküm de yaklaşık 2.8 milyon YTL alması bekleniyor.