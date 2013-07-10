Kanal 7, Kemal Sunal'ın 'Üç Kâğıtçı' filmini sansürledi!

Türk sinemasının en önemli sanatçılarından Kemal Sunal’ın “Üç Kâğıtçı” filmi Kanal 7’de sansürlendi.

Kemal Sunal, Ali Şen, Turgut Özatay’ın rol aldığı “Üç Kâğıtçı” filminde bazı sahneler kesildi.

Filmde belediye başkanı rolünü oynayan Kemal Sunal, rüyasında öleceğini görmesinin üzerine son defa mahallede teftişe çıkıyor.

“Kasap Ali” rolündeki Ahmet Turgutlu ile konuşan Sunal, öleceğini söylüyor. Daha sonra ikilinin arasında şöyle bir diyalog geçiyor:

Ahmet Turgutlu – Kasap Ali: Sizden ricam var. Babama selam söyle... O da gideceğin yerde.

Kemal Sunal – Başkan Rıfkı: Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona selam söylerim.

Kanal 7 filmde geçen bu diyalogu sansürledi.

Türk sinema tarihinin en önemli komedyenlerinden Kemal Sunal’ın başka filmleri de çeşitli TV kanallarının sansürüne uğramıştı.