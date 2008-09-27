Kanal 7 Int'e iptal işlemi



Deniz Feneri e.V. bağış dolandırıcılığı davasından çıkan mahkumiyet kararı, Almanya'da yapılan Kanal 7 Int yayınlarını da vurdu.



Radyo-TV kurulu LPR , Almanya genelinde yayın izni alan Kanal 7 Int'in lisansının iptali için işlem başlattı.

Uydu ve kablo üzerinden, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki 5 milyon Türk'e yönelik yayın yapan Kanal 7 Int, Şubat 2007'de Almanya çapında yayın için aldığı lisansı yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.



Sorular yanıtsız bırakıldı



Merkezi Kassel kentinde bulunan Hessen Eyaleti Özel Radyo-Televizyon ve Yeni Medyalar Dairesi (LPR-Hessen), Kanal 7 Int ve tvt televizyonularının 4 yıl süreli lisansların iptal süreci başlatılmasını onayladı.

LPR Başkanvekili Joachim Becker imzalı resmi yazıda, "lisans iptal işleminin sürmesi dolayısıyla açıklama yapılamayacağı ve kararın verilmesi durumunda bunun basın açıklamasıyla duyurulacağı" belirtildi.

Lisans başvurusunda, LPR'ye, Türkçe'nin yanı sıra Almanca yayınlarına da ağırlık verileceği, Almanca haber bülteni sunulacağı, uyuma katkı sağlayıcı programlar yapılacağını vaadeden Kanal 7 Int yönetiminin bu vaadini tutmadığı gibi, yapılan aramalarda bir muhatap bulunamadığı öğrenildi. LPR yönetiminin 23 Eylül'e kadar açıklama istediği Kanal 7 Int yönetiminin, bu yazıyı Frankfurt Barosu avukatlarından Hamdi Küçüktepe'ye havale ettiği öğrenildi. Deniz Feneri hükümlüsü Mehmet Taşkan'ın avukatı Ercan Açıkel'in partneri konumundaki Küçüktepe, bilgi alma taleplerimizi yanıtsız bıraktı.



Yayınları sona ermeyecek



Uluslararası sınır ötesi yayınlar sözleşmesi gereği Türkiye merkezli olarak uydudan da Avrupa'ya yayın yapabilen Kanal 7 Int'in, Almanya’dan lisans alma zorunluluğu bulunmuyor.

Kanal 7 Int'in lisansı iptal edilirse, yayınlar uydu üzerinden yapıldığı için pratikte bir olumsuzluk yaşanmayacak. Ancak reklam verenler açışından ve Kanal 7 Int yayınları kablo şirketlerinin Türkçe paket programlarında bulunduğu için bir güven sorunu yaşanabilecek.



Binaya el konuluyor



Kanal 7 Int ve tvt televizyon yayınlarını yapan Euro 7 Fernseh GmbH'nın Avrupa merkezinin bulunduğu Adam Opel Str. 5 Frankfurt adresindeki binaya Alman devletince el konulması işlemleri sürüyor. Binada, Kanal 7 Int'in yanı sıra Deniz Feneri e.V. derneğinin de genel merkezi bulunuyordu.



