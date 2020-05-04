Kanal 7'de Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman da Koronavirüs'e yakalandı

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni’nin ardından Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman'ın da Koronavirüs'e yakalandı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Akman’la birlikte test yaptıran eşinde de Koronavirüs'e rastlandı.

Her iki isminde hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında RTÜK Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.