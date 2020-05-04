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Kanal 7'de Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman da Koronavirüs'e yakalandı

04 Mayıs 2020 23:46

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni’nin ardından Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman'ın da Koronavirüs'e yakalandı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Akman’la birlikte test yaptıran eşinde de Koronavirüs'e rastlandı.

Her iki isminde hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında RTÜK Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Kanal 7 Medya Grubu, kanalda salgının kontrolden çıktığı iddialarını yalanlamış, 500 çalışan içinde çok az sayıda kişide test sonucunun pozitif olduğunu iddia etmişti. Kurumda en son Ana Haber Spikeri Hülya Seloni Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.

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