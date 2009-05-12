Kanal 7: Baykal'ın iddiaları asılsız

Kanal 7 Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, "kanalın Almanya Deniz Feneri e.V paralarıyla finanse edildiği yönündeki iddiaların insafsız bir yalan olduğu" savunuldu.



Kanal 7 Yönetim Kurulu'nun yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, partisinin bugünkü grup toplantısında kurumu ve şahısları hedef alan "çirkin iftiralar ve asılsız iddialarda" bulunduğu iddia edildi.



"CHP Genel Başkanı Baykal'ın Deniz Feneri davasını küçük siyasi hesaplarına alet etmeye çalıştığı" ileri sürülen açıklamada, şu hususlara yer verildi:



"Baykal'ın bu çirkin tutumunu ısrarla sürdürmesinin altında yatan neden açıktır. CHP Genel Başkanı, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik siyasi hedeflerine ve komplosuna gönüllü olarak taşeronluk etmektedir.



Bir kez daha vurgulama gereği duyuyoruz ki Kanal 7'nin Almanya Deniz Feneri e.V paralarıyla finanse edildiği hususu insafsız bir yalandır.



Baykal'ın 10 yıl içinde toplandığını iddia ettiği 900 milyon Euro'nun kimin tarafından, ne amaçla, nerede toplandığını da ispat etme zorunluluğu vardır. Bu iftiralarla insanları ve kurumları sorumsuzca zan altında bırakamaz."



Açıklamada, "Alman komiserin Kanal 7 Kurucusu tarafından Türkiye'ye davet edildiği" iddiasının da yalan olduğu savunularak, CHP Genel Başkanı Baykal'ın grup toplantısında seslendirdiği iddiaları ispat etmesi istendi.

