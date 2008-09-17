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Politika

Kanal 7 Avrupa, bağış parasıyla kuruldu

Alman savcılara göre, Kanal 7 Avrupa'nın 750 bin euro ödenmiş sermayesinin 500 bin euro’su nakit bağışlarla ödendi

17 Eylül 2008 03:00

2002–2007 arasında Deniz Feneri’nin topladığı 41 milyon 423 bin Euro’nun 16 milyon 882 bini amaç dışı kullanıldı. Nakit paraları kuryeler Kanal 7 Türkiye binasında Zekeriya Karaman’a teslim ettiler. Bağış miktarı ve amaç dışı kullanılan miktar belirlenemedi.

Beyaz Holding’e, 1,5 milyon Euro’su bağış paralarından olmak üzere 1.8 milyon Euro ödendi. 196 bin Euro TELTEC isimli firmaya, 135 bin Euro Yurthaber Ajansı’na, 225 bin Euro ASS-PLAN’a, 49 bin Euro European Consulting’e, 35 bin Euro de Taxi Quick şirketlerine sermaye yapılmış, 178 bin Euro taksi lisanslarına verilmiş.

MARTEMSAN firması, Deniz Feneri Almanya’ya 5 ton çay, 5 ton kesme şeker gibi gıda maddeleri içeren göstermelik faturalar kesmiş. Burada dikkat çeken miktarın çok yüksek olması… Kaldı ki, derneğin bu malzemeleri muhafaza edebilecek bir deposu da yoktu.

Deniz Feneri ile AYTAÇ firması arasında da bir anlaşma vardı. Kesilen 94 faturada Mehmet Gürhan alıcı. Ancak 2006 - 2007 arasında AYTAÇ’a hiç ödeme yapılmamış. AYTAÇ’a sözde giden 1 milyon 648 bin Euro’nun amaç dışı kullanıldığını tahmin ediyoruz. AYTAÇ firması halen Karabük cezaevinde hükümlü bulunan YİMPAŞ şirketinin sahibi Dursun Uyar’a ait.

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