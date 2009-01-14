Kanadoğlu: Güney'in ifadeleri delil sayılmaz

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Tuncay Güney'in polis ifadelerini CNN TÜRK'e değerlendirdi: Gülerek seyrediyorum. Bu ifadeler delil teşkil etmez.



Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Tuncay Güney’in Emniyet’te verdiği ifadelerin görüntüsünü izlerken “Şu bir gerçek ülkeye uzun yıllar o rütbelerle şerefle hizmet etmiş kişileri, böyle bir kişinin bu yaftalamasıyla halka ihbar etmek, onun bilgisine sunmak, yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ama, bir yönde de bir yarar görüyorum. O da şudur, Türk halkı aslında bu olayın ortaya çıktığını söyleyen kişinin ne olduğunu bütün yüzüyle görmüş oldu” dedi.



Star Ana Haber Bülteni’nde değerlendirmede bulunan Kanadoğlu, böyle bir ifadenin böyle bir soruşturmanın dayanağı olarak gösterilmesinin, ciddi bir biçimde araştırılması lazım gelen bir soruşturmayı sulandıran bir duruma getirmesinden endişe ettiğini söyledi.

Ortada bir örgüt olduğunu kabul ettiğini de vurgulayan Kanadoğlu, gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.



‘Başlangıç Susurluk’

Bu işin başlangıcının mutlaka Susurluk olduğunu belirten Kanadoğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü, ben o zaman görev başındaydım. Biz bir buz dağının sadece dibindeki ufacık bir bölgeyi çözmeye çalıştık. Ama bize gelen dava sadece bir ‘örgüt kurma’ idi. Belirli kişiler için açılmış davaydı. Devletin içindeki yapılaşmaya nüfus edemedik. Niçin, milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Bürokratları koruyanlar var.”



Çiller’i anımsattı

“Daha önemli bir nokta da, bir Meclis soruşturması denen bir kurul vardır. Bu Meclis soruşturması, Başbakan ve Bakanlar hakkında yapılır. Başbakan ve Bakanlar hakkında yapılan soruşturma sonucu herhangi bir şekilde suç tesbit edilir ise Yüce Divan’da yargılama olanağı vardır. Ve bu söylediğim çapta bir örgüt mutlaka ve mutlaka bu yollarla bozulabilir. Bunun için zaman geçmiş değildir. İddialar ‘kurşun atanın da kurşun yiyenin de şerefli olduğu noktasından’ başlayarak belirli bir yere gelmiştir”

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in, Susurluk kazasında ölen firari ülkücü Abdullah Çatlı için söylediği “Bu devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir” sözleri kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.



‘70 milyona geçmiş olsun’

Uğur Dündar’ın “Geçmiş olsun” dileğine “Benim de geçmiş olsun dileğim var” diyen Kanadoğlu, şöyle devam etti:

“Bu ülkede eğer ucu açık olan çok önemli bir soruşturmanın savcısı siyasi iktidarın başı ise, eğer bu ülkede yargının bağımsızlığı tam gerçek anlamıyla ortaya konmamış ise, eğer bu ülkede izlenme işi yani teknik takip denen konu... Bunun için çıkarılan bir yasa Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderiliyor ve o mahkemenin ekonomi uzmanı başkanı dört sene gündeme getirmiyor ise eğer Türkiye’de 70 milyon kişi izlenme imkânına kavuşturulan bir siyasi iktidar ile karşı karşıya ise, o zaman ben de 70 milyon yurttaşıma geçirdikleri her gün için geçmiş olsun diliyorum.”

