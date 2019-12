Kanadoğlu: Bu bir sivil darbedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Yüksek Mahkeme'nin kuruluş yıldönümünde anayasanın değişmez ilkelerini tartışmaya açmayı düşündüğünü açıklaması ve Anayasa Mahkemesi raportörlüğü yapan Osman Can'ın da bu maddeleri eleştirmesi tepki çekti.Bunun gibi tekliflerde bulunan siyasiler ve Anayasa Mahkemesi Başkanı göreve başlarken, anayasaya sadakat için yaptıkları yemini hiçe saydıklarını bu beyanlarıyla göstermişlerdir. Haşim Kılıç ve Osman Can, anayasamızın laiklik ve Atatürk milliyetçiliği ilkelerini, daha doğrusu cumhuriyetimizin temel felsefesini ve anayasamıza yansıyan değişmez ilkelerini benimsemediklerini ortaya koymuşlardır. Son beyan da bunun en güzel delilidir. Haşim Kılıç aslında anayasayı ihlal suçu işlenmek pahasına anayasanın değişmez ilkelerinin değiştirilmesini istiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın böyle tekliflerde bulunabildiği bir ortamda Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmanın daha da zorlaştığını görüyor ve üzülüyorum.Anayasa ile böyle bir sınırlama getirilmişse artık bunların üzerinde neyi tartışacağız ki? Teorik olarak şu tartışılabilir: Tali kurucu iktidar, anayasayı değiştirirken şekli kurallara uyarak anayasanın tümhükümlerini değiştirir mi, değiştiremez mi? Bizde anayasada değişmez ilkeler bulunuyor. Dolayısıyla açık hükümler varken, bunun neyini tartışacaksınız?Kılıç, bulunduğu makamın ağırlığını, sorumluluğunu bilmeyen bir kişidir. Şimdi, atasözü hatırlatmakta yarar vardır. Bu doğrudan doğruya kılavuz, istikamet ve sonuç meselesidir. Ben siyasi iktidarın bu tür aldatmacalı yol göstericilere itibar etmemesini öneririm. Çünkü, anayasanın ilk 4 maddesiyle oynamak demek, aslında her zaman korktuğumuz ve olmasını hiç istemediğimiz bir sivil darbe niteliğindedir. Sonuç, sivil dinci bir dikta hevesinin ürünüdür. O itibarla böyle bir teşebbüsün Türkiye'yi içinden çıkarılmaz sorunlara sürükleyeceğinden endişe ediyorum.Anayasa değişikliğini gündeme getirmek için gerekli olan güven ortamı iktidar tarafından oluşturulmadı, bu şartlar altında anayasa değişikliği yapılamaz. AKP, parlamentodaki çoğunluğu üzerinden kendi yönetim hukukunu oluşturmaya çalışıyor. Eğer hedef bir partinin seçmenleri ve vaatleriyle bağlı bir alanda anayasa değişikliği yapmak isteniyorsa, bu gündemi şimdiden yok etmektir. Bu çok tehlikeli.Anayasa değişikliği için siyasi parti temsilcilerinin başta dokunulmazlık konusu olmak üzere değiştirilmek istenilen konular üzerinde fikir birliğine varması gerekiyor. Bu güven ortamını yaratabilmek için bir defa mahkeme kararları üzerindeki endişeleri her gün bağıra bağıra dile getirerek, mahkemeyi ağır hedef haline getirerek, en ağır sözcüklerle Anayasa Mahkemesi'ni itham ederek bir anayasa değişikliği gündeme gelemez. Siz oturduğunuz yerden hazırlayıp sunduğunuz metin üzerinde tartışalım dediğiniz zaman anayasa değişikliği yapamazsınız.Anayasa değişikliği konusunda parlamentodaki çoğunluk, beğenmediği hükümleri adeta zorlayarak Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisiz hale getirecek düzenlemelerle yola çıktı. Bu anayasa değişikliğinin tamamen siyasi bir amaçla yapıldığının en önemli göstergesidir. Anayasanın değiştirilemez maddeleri üzerinde tekrar tartışma açmak belli ki 'örtünme biçimi', siyasi simge üzerindeki bir polemiği tekrar gündeme getirmek demektir. Bu polemiğin gündeme gelmesi de partilerin bundan kendilerine yine seçim öncesi avantaj sağlama amacı içinde olduğunun göstergesidir. Ne yazık ki buna akademisyenler de alet ediliyor. Hatta ne yazık ki Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi tarafsız alanda kalması gereken kişi de bu polemiklerin içine giriyor. Onun , bir partinin görüşü doğrultusunda anayasa değişikliklerine destek verir konumda olması çok üzücüdür. Bu bir Anayasa Mahkemesi Başkanına yakışmaz.AKP toplumu ikiye bölecek konular üzerinden tartışma yaratıyor. Anayasa değiştirme çalışmaları da bu tartışmanın bir parçası.Anayasanın değiştirilemez maddelerin yoruma açık, geniş kavramlar. Bu kavramları değiştirilmezlik kapsamı içine sokmak ve hükümlerin bekçiliğini de Anayasa Mahkemesi'ne bırakmak, Anayasa Mahkemesi'ne anayasa değişiklikleri konusunda sınırsız takdir hakkı tanımaktır.