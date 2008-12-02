Kanada'ya yıldız düştü

Tempo24 - Ekim Engin - Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyine düşen meteorun parçalarının bulunduğu bildirildi.



Kanadalı araştırmacılar, birçok parçanın yerinin Alberta ve Saskatchewan eyaletleri arasındaki sınırın yakınlarında saptandığını belirtti.



Calgary Üniversitesi'nin bildirisinde üniversiteden bir ekibin, ateş topu halinde yere çakılan ve "meteorit" haline gelen gök cisminin yaklaşık 20 kilometrekarelik alana saçılan binlerce parçasından bazılarını toplamak amacıyla bölgede araştırma yaptıkları kaydedildi.

Gök cisminin gök taşı mı,yoksa kuyruklu yıldız mı olduğu henüz belirlenememiş olduğuna da değinen bildiri, araştırmacıların özellikle cismin made karışımını inceledikleri ve ilk araştırmalar soncunda üzerinde organik artıklara rastlanmadığını konu alıyor.





Gök cimsi nedir ?



Uzay içerisinde hareket eden her türlü 1 cm çaptan büyük olan nesneye gök cismi denir. Daha ufak neseler ise gök/uzay tozu olarak adlandırılır.



Gök taşı nedir ?



Uluslararsı ismi asteoroid olan gök taşları, bir yıldızın etrafında sabit yörüngede bulunan gezegen veya uydu olmayan gök cisimlerine verilen addır. Bizim güneş sistemimizde 2 gök taşı kuşağı bulunur.

1. kuşak olarak adlandırılan gök taşı kuşağı Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır ve şu ana kadar boyutları 1 km ile 950 km arası değişen 100.000 gök taşı tanımlanmıştır. Bu kuşağa kısaca Asteroidkuşağı adı verilir.



2. kuşak Neptün'nün yörüngesinin dışında bulunan 100km ve daha büyük çaplı 70.000 gök taşından oluşan gök taşı kuşağıdır Bu kuşağa, keşfeden hollanda asıllı amerikalı gök bilimci Gerard Peter Kuiper'e itafen, kısaca Kuiperkuşağı denir.



Kuyruklu yıldız nedir ?



Güneş sisteminin dışında bir merkez etrafında dönen, ancak güneş sistemini kesen yörüngelerde da dolanan uzay cisimlerine kuyruklu yıldız denir.

Uzayda güneşin yakınına geldiklerinde üzerindeki buzullar erimeye başlar ve cismin araksında kalarak güneş ışığını yansıtır. Bu görüntü nesnenin araksında ışıktan bir kuyruk varmış gibi algılanır.



Meteor nedir ?



Dünyanın atmosferine girip orada sürtünmeden ötürü yanan her türlü gök nesnesine meteor denir. Meteorların yüzde 99'u yere gelmeden yanarak yok olurlar. bu yanma gerçekleşirken gök yüzünde ateşten izler bıraırlar, bu izlerin yarattığı görüntüye yıldız kayması adı verilir.



Meteorit nedir ?



Yer yüzüne (veya denize) parçalanrak düşen ve atmosferde tamamen yanmamış meteor parçacıklarına verilen ad.

