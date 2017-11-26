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Dünya

Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu'ndan 4 dilde 'çeşitlilik' mesajı

"Benim için kaynaştırma, Kanada’nın sığınılacak bir yer olarak tarihi rolüne dikkat çekmek anlamına geliyor"

26 Kasım 2017 18:35

Çeviri: Gonca Tokyol

Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Ulric Shannon İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe yayınladığı video mesajda, ‘çeşitlilik’ ve ‘kaynaştırma’nın kendisi için ne anlama geldiğini ifade etti. 

Başkonsolosun Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“(İngilizce) Ben Ulric Shannon, Kanada’nın İstanbul Başkonsolosuyum. Avupa’nın Asya ile buluştuğu bu 15 milyon nüfuslu kent, yüzyıllarca kültürlerin buluşma noktası olmuş ve tamamıyla uluslararası bir şehrin farklı tatlarını sunmuştur.

“(Fransızca) Benim için çeşitlilik, gelenleri iyi bir şekilde karşıladığımız sığınmacı programımız da dahil olmak üzere tüm Kanadalıların katkısını yansıtan şekilde Kanada’yı temsil etmek anlamına geliyor.

“(Arapça) Benim için kaynaştırma, son dönemde çoğunluğu Türkiye üzerinden gelen 50 bin Suriyeliyi de kapsayan, Kanada’nın sığınılacak bir yer olarak tarihi rolüne dikkat çekmek anlamına geliyor. 

“(Türkçe) Kanada’da eşit vatandaşlık haklarına sahip olma deneyimlerini bana anlatan Türklerle karşılaştığımda çok mutlu oluyor ve gurur duyuyorum.”

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Ulric Shannonistanbul başkonsolosluğuçeşitlilikkaynaştırmahaber4 dilde

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