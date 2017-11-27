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Dünya

Kanada'nın eski savunma bakanı: 4 tür uzaylı Dünya'ya geldi, vurduk

Uzaylıların temasını örtbas etmek için, trilyonlarca dolar harcandığını savundu

27 Kasım 2017 15:45

Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer, 4 tür uzaylının Dünya'ya geldiğini ancak 'onları vurduklarını' söyledi. Hellyer, uzaylıların temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcandığını da savundu.

Sputnik'in haberine göre,  İngiliz basınında yer alan 1963-67 arasında Kanada Savunma Bakanı olarak görev yapan Hellyer 1960’larda uzaylılarla iletişime geçildiğini öne sürdü.

"Önce ateş açıp, soru sorma taktiğini denemek istedik"

Hellyer, “Yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçiler geldi ve Dünya’nın gidişatı konusunda bizi uyardı ve bize yardım teklif etti. Biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik” dedi.

"50 UFO, Rusya'dan Avrupa'ya doğru inmeye başladı"

Soğuk Savaş döneminde uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellyer, “1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Hellyer, uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken, “Bunlar Andromeda’dan ve Satürn’ün Ay’ından geliyorlar” dedi.

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