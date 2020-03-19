Kanadalılar, Koronavirüs önlemlerine karşı esrar mağazaları önünde kuyruk oluşturdu

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmak isteyen Kanadalılar, sosyal mesafe uygulaması dönemi için esrar stokları yapıyor. Ülkede henüz sokağa çıkmayı kısıtlayan önlemler alınmasa da halk, böyle bir duruma hazırlık için esrar mağazaları önünde kuyruk oluşturdu.

Euronews'in aktardığına göre, kuyrukta bekleyenlerden bazıları, esrarı stres atmak için kullandığını ifade ederken diğerleri düzenli olarak içtiğini belirtiyor.

Quebec Esrar Şirketi (SQDC), son günlerde satışlarında artış olduğunu doğrulayarak depolarında yeterince ürün olduğuna değiniyor. İnternet üzerinden satışlar devam etse de mağazaya gitmeyi tercih edenler, kuyruklarda bir metrelik mesafelerle birbirinden ayrılıyor. Müşteriler mağazaya teker teker ve sayılı olarak alınıyor.

Kanada, Ekim 2018'de esrar satışını yasal hale getirerek bu yönde adım atan ikinci ülke olmuştu. Kanada'dan beş yıl önce ise Uruguay esrarı yasallaştırmıştı.